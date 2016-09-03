مواطن ينقذ 5 أشخاص من الغرق

أنقذ المواطن محمد الزرعوني خمسة مواطنين من الغرق، بعدما غرق قاربهم وفقدوا الهواتف وكل المتعلقات بالقرب من نخلة ديرة.

ونوه القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، اللواء عبدالرحمن محمد رفيع، بشجاعة وبسالة الزرعوني ودوره البطولي.

جاء ذلك خلال تكريمه الزرعوني، بحضور مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، اللواء محمد سعيد المري، ومدير إدارة التوعية الأمنية، العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا، وذلك تقديراً لدوره الإنساني في إنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص. وقدم رفيع شهادة شكر وتقدير وهدية رمزية لـ« الزرعوني»، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث روح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان. ونوه بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع، ومساهمتهم الفاعلة في الارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية. من جانبه، شكر محمد الزرعوني القيادة العامة لشرطة دبي لتكريمها له، مشيراً إلى أن هذا التكريم يعد مصدر فخر واعتزاز له، وحافزاً لاستمراره في أداء رسالته الوطنية على أكمل وجه.

وكان الزرعوني وصديقه سمعا أصوات استغاثة قادمة من بعيد بالقرب من نخلة ديرة، فتتبعا مصدر الصوت في البحر، ووجدا خمسة أشخاص على وشك الغرق، بعد أن غرق قاربهم في المياه، متشبثين بعبوات المياه البلاستيكية الكبيرة التي كانت على متن القارب، فقام الزرعوني بالقفز في المياه وسحبهم الواحد تلو الآخر إلى قاربه، وكانوا في حالة إعياء شديد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وأفادوا الناجون بأن المياه دخلت إلى قاربهم، نتيجة أمواج عالية، أدت إلى انقلاب القارب في ثوانٍ معدودة، ما أفقدهم السيطرة عليه، فقفزوا جميعاً إلى البحر، وحاولوا الإمساك ببعض عبوات المياه البلاستيكية والسباحة إلى الشاطئ.