طالب يجر شقيقه إلى المخدرات وأسرتهما تبلغ الشرطة

سقط شقيقان خليجيان في المرحلة الثانوية بفخ الإدمان بعد استدراج أحدهما من قبل المروجين ومنحه المخدرات مجاناً حتى أدمن عليها ثم جر شقيقه لاحقاً، كما أدمن طالب آخر يبلغ من العمر 18 عاماً، بسبب تأثره بأصدقاء السوء الذين استغلوا ظروفه العائلية المضطربة.

وقالت الباحثة الاجتماعية بإدارة التوعية الأمنية التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي خولة العبيدلي، إن الواقعة الأولى حدثت حين استدرج أصدقاء السوء طالباً في الصف الثاني عشر وجروه إلى الإدمان بمنحه المخدرات من دون مقابل مادي حتى أدمن عليها في سرية تامة، ولجأ إلى إخفاء الحبوب المخدرة في غرفته، لافتة إلى أن الشقيق الأصغر تورط بالصدفة حين دخل إلى غرفة شقيقه ورأى الحبوب فتعاطاها وتأثر بمفعولها.

وأضافت العبيدلي أن جدالاً دار بين الشقيقين حول وجود الحبوب في الغرفة، وتفادياً لكشف أمره سمح لصديقه بالتعاطي معه وقدمه لأصدقاء السوء، لافتة إلى أنهما كادا يتورطان أكثر لكن العائلة تنبهت إلى المشكلة وأبلغت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأشارت إلى أن الشقيقين استفادا من المادة 43 من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005، والتي تتيح معاملة المتعاطي كحالة مرضية وليس كحالة جنائية في حالة إبلاغ أحد من أسرته عنه.

ولفتت إلى ان طالباً يبلغ من العمر 18 عاماً تورط كذلك في فخ الإدمان بسبب أصدقاء السوء الذين استغروا ظروفه الاجتماعية السيئة وحالة التفكك الأسري التي يعيشها، واستدرجوه إلى تعاطي الحبوب المخدرة ومنها إلى الحقن حتى تم القبض عليه.