حريق في بنايتين قيد الإنشاء بأبوظبي

شبّ حريق في بنايتين قيد الإنشاء بمنطقة الزاهية في أبوظبي، أمس، إذ سيطرت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع على حريق، وإنقاذ العمال الموجودين في البرجين، الذين حاصرتهم النيران، بواسطة سلالم الإنقاذ، وأصيب 13 شخصاً بحالات اختناق بسيطة، من بينهم 10 من عناصر الدفاع المدني، ومن وحدة التدخل السريع.

وأشرف على عمليات الإطفاء ميدانياً قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، اللواء جاسم محمد المرزوقي، ومدير عام الدفاع المدني بأبوظبي المقدم محمد عبدالجليل الأنصاري. وأوضح الأنصاري أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 10:50 صباحاً، يفيد باندلاع حريق في بناية سكنية قيد الإنشاء، وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني من مراكز الدفاع المدني في البطين، ومركز المدينة، والتدخل السريع في مدينة خليفة، والقبيسات، ومصفح، والمقطع، والفلاح، وشارع الميناء.

وعملت الفرق على إخماد الحريق ومنع انتشار اللهب إلى البنايات السكنية المجاورة، وتم إخلاء المبنى المجاور من قاطنيه، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي أشرفت على تأمين أماكن إيواء مؤقتة لهم.

وأضاف الأنصاري أن فرقاً من إدارات شرطية مختلفة ساهمت في تنظيم موقع الحريق، وعملت على إخلاء المنطقة من المركبات، وتنظيم حركة المرور في المنطقة، إلى جانب دوريات الإعلام الأمني وإدارتي الدعم الجوي، وجناح الجو، اللتين قامتا بنقل الصورة الحية لدعم متخذي القرار في الميدان، والوقوف على الأوضاع اللوجستية.

ولفت إلى أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق، مشدداً على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني، واتباعها في مختلف المنشآت التجارية والمباني قيد الإنشاء، والتأكد من طرق تخزين المواد في أمكنة آمنة، مع توافر طفايات حريق بشكل كافٍ.