سجن متهمَين حجزا فنياً وطالباه بفدية

عاقبت محكمة الجنايات في دبي، أمس، شابين من جنسية دول أوروبية وأميركية، بالسجن خمس سنوات، وأمرت بإبعادهما عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة الحكم، لتورطهما في حجز فني دعاية وإعلان، والاعتداء عليه، لتسليمهما فدية مقابل إخلاء سبيله.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين حرما المجني عليه حريته، بأن حجزاه بغير وجه قانوني باستعمال القوة والحيلة، وطلبا منه الحضور إلى مقر سكن الشريك، للنقاش حول مشروع احتفال كانوا قد اتفقوا عليه سابقاً، وعند وصوله استوليا على هاتفه والحاسب الآلي الخاص به، وطلبا منه 100 ألف درهم فدية لإخلاء سبيله.

وأضافت النيابة في أوراق الدعوى، أن المتهمَين هددا المجني عليه بقتله وزوجته وتقطيعهما في حال لم يسلمهما المبلغ.

وقال المجني عليه إنه بعد أن حضر إلى منزل المتهم الأول للحديث حول مشروع إقامة الاحتفال، قام المتهمان بالاعتداء عليه، كونه اتفق معهما سابقاً على جلب تمويل بقيمة 800 ألف درهم للاحتفال، وأرادا معرفة النسبة التي تحصل عليها من المبلغ، فرفض تزويدهما بالمعلومات، فقاما بحجزه والاعتداء عليه بالضرب.