الطوارئ والأزمات بأبوظبي يدعم الدفاع المدني لوجستيا في السيطرة على حريق الزاهية

قدم فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي دعما لوجستيا لقوات الدفاع المدني في مكافحتها الحريق الذي شب اليوم في بنايتين " قيد الإنشاء " بمنطقة الزاهية في أبوظبي.

وشدد الفريق على ضرورة عدم الأنسياق وراء المعلومات غير المؤكدة أو تداول الشائعات منعا لنشر المعلومات المغلوطة أو ترويجها عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

ودعا أفراد الجمهور إلى التحلي بحس المسؤولية وعدم ترويج الشائعات التي قد تثير اللغط مع ضرورة الحصول على المعلومات المؤكدة من مصادرها المعنية ليكون المجتمع بذلك

شريكا فاعلا في تحقيق الهدف المنشود الذي يتخذه فريق إدارة الطوارئ والازمات والكوارث والأزمات شعارا له وهو " أبوظبي أمن وأمان " .

كانت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع بأبوظبي سيطرت على الحريق وتم انقاذ العمال المتواجدين في البرجين .