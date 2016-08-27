إنقاذ عائلة من حريق بشقة في كلباء

أنقذت فرق الدفاع المدني في مدينة كلباء بالتعاون مع فرق دفاع المدني التابعة للفجيرة أسرة محصورة بعد أن شبت النيران في شقتهم ببناية سكنية مكونة من خمسة أدوار، دون وقوع اصابات بشرية.

وتفصيلاً ذكر مدير عام الدفاع المدني في الشارقة، المقدم سامي خميس النقبي، أنه ورود بلاغ في تمام الساعة التاسعة مساء أمس يفيد بجود حريق في أحد البنايات السكنية، وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني التابعة لمدينة كلباء كذلك فرق الدفاع المدني في الفجيرة، إذ تمت السيطرة على الحريق وإنقاذ الأسرة المحصورة دون أن يصاب أحد منهم بأي أذى بعد إخلاء البناية من السكان.