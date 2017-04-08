محمد بن راشد يشارك قبيلتي الكتبي والفلاسي أفراحهما

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبيلتي الكتبي والفلاسي أفراحهما، التي أقيمت عصر أمس، في قلعة الرمال للاحتفالات على طريق دبي - العين.

وحضر سموه حفل الاستقبال الذي أقامه سيف علي بن كليب الكتبي، وراشد سلطان بن فاضل الكتبي، بمناسبة زفاف أنجالهما محمد سيف الكتبي إلى كريمة محمد سيف المقعودي الفلاسي، وسيف راشد الكتبي إلى كريمة محمد سلطان بن فاضل الكتبي، وسلطان راشد الكتبي إلى كريمة سيف علي الكتبي.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعاريس وذويهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة زوجية وأسرية سعيدة.