"اي بي ايه" العالمية تختار عيادة "ليبرتي" كأفضل منشأة طبية لعام 2017

أقيمت فعاليات الحفل السنوي لمؤسسة ( EBA ) المتخصصة برصد معايير الجودة في كافة الاعمال الطبية وغير الطبية في معهد المدراء البريطاني في لندن.

ومنح لقب الجودة لأكثر من ٢٥ هيئة و مؤسسة و شركة في عدة مجالات خلال الحفل، كان ابرزها الصناعات النفطية و البنوك و المنشآت الطبية حول العالم.

حيث حصلت عيادة ليبرتي لطب الاسنان على لقب أفضل منشأة طبية لعام 2017 عن منطقة الشرق الأوسط، كما حصل مؤسس ليبرتي لطب الأسنان الدكتور مجد ناجي على لقب أفضل مدير عام عن الفئة الطبية وتعتبر هذه المرة الأولى التي يمنح بها هذا التكريم الى طبيب عربي .

وقال المدير العام لمؤسسة "EBA" البروفيسور جون نينتلنج:" انا سعيد بالمصداقية و الانتشار الواسع الذي تحظى به المؤسسة عام بعد الاخر على مستوى العالم و هذا يعود الى الجدية و المعايير الصارمة التي تضعها المؤسسة لمنح علامة الجودة الى اَي من المنشآت المتقدمة سنوياً للحصول على عضويتها ".

وفي هذه المناسبة قال الدكتور مجد ناجي: " انا سعيد وفخور بهذا الإنجاز الذي يأتي نتيجة لجهود الأطباء و العاملين في عيادة ليبرتي لطب الاسنان في ظل القوانين و الرؤية التي وضعتها حكومة دولة الامارات لتصبح وجهة للسياحة العلاجية في المنطقة.