«تو إكس إل» تعلن أسماء الفائزين بمسابقة «اليوم الوطني»

كشفت مفروشات «تو إكس إل» (2XL)، الاسم الرائد للديكور والأثاث المنزلي الراقي في دولة الإمارات، أخيراً، عن أسماء الفائزين بمسابقة اليوم الوطني الـ45 لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتصميم قطع الأثاث، تحت شعار «أحب الإمارات».

وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من كل الجامعات في الدولة، تنافسوا على تصميم قطع أثاث من شركة «تو إكس إل». وجاءت الطالبة ناتاشا راجيش من جامعة «مانيبال» بدبي، في المركز الأول، بينما حلت الطالبة معصومة عبدالله من جامعة «أميتي» بدبي في المركز الثاني، وجاءت الطالبة كارونيا مانوهاران من جامعة «مانيبال» بدبي في المركز الثالث. وحصل الفائزون الثلاثة على قسائم شرائية من محال «تو إكس إل» بقيمة 10 آلاف درهم، و5000 درهم، و3000 درهم على التوالي.

وقالت ناتاشا راجيش، الفائزة بالمركز الأول، عن تصميمها المستوحى من ألوان رمال الإمارات «يرمز تصميمي إلى التنوع الثقافي، والحيوية، والإنجازات التي تحققت على أرض الدولة وإبداع الإنسان الإماراتي. لقد ولدت وعشت في دولة الإمارات، وأرى أنني محظوظة، كوني جزءاً من هذه الدولة المتقدمة والروح الإيجابية التي تتميز بها هذه البلاد، والتي تلهمنا الإصرار على العمل والقدرة على تحقيق الطموحات بفضل توجيهات قادة الدولة حفظهم الله». من جهتها، قالت معصومة عبدالله، الفائزة بالمركز الثاني، التي قدمت تصميماً مستوحى من نمط المشربية، وهو تصميم هندسي يرمز إلى التميز والبساطة في الفن الإسلامي: «اخترت هذا التصميم نظراً لاحتوائه على أبعاد ثقافية متميزة تحاكي ثقافة دولة الإمارات. وجاءت تدرجات الألوان مشابهة لألوان علم الإمارات، إذ اشتملت على اللون الأخضر، والأحمر، والأسود، التي اجتمعت لتكمل اللون الأبيض الموجود في خلفية القطعة. ويأتي النمط الفني الذي اخترته ليعكس تراث الإمارات. وأشكر شركة (تو إكس إل) وجامعة (أميتي) على تشجيعهما ودعمهما لنا».

أما تصميم الفائزة الثالثة، كارونا مانهورا، فركز على الرقم 45 باللغتين العربية والإنجليزية، ما يرمز إلى الاحتفالات باليوم الوطني الـ45 للدولة.

من جهته، قال أميت ياداف، مدير التسويق لدى شركة «تو إكس إل»: «تلقينا العديد من التصميمات الرائعة، وكان من الصعب علينا اختيار الأفضل في ما بينها لأنها جميعاً جميلة جداً. وتميزت التصميمات الفائزة بقدرتها على عكس شعار (أحب الإمارات) بطريقة واضحة. يسرنا أن نهنئ جميع من شاركوا في هذه المسابقة».

وستقوم شركة «تو إكس إل» بتقديم المقاعد الثلاثة الفائزة لإحدى المؤسسات غير الربحية.