أفراح المحرمي والشريفي والحميري

أقامت قبيلة المحرمي حفل استقبال بمناسبة زفاف أنجالها، محمد عبدالله بن محيروم المحرمي إلى كريمة ناصر مكتوم محمد الشريفي، وعامر عبدالله بن محيروم المحرمي إلى كريمة عزيز محمد بن عزيز الحميري، ونهيان مبارك بن عزيز المحرمي إلى كريمة عبدالله محمد بن سبعين المحرمي، وسعيد عبدالله بن سبعين المحرمي إلى كريمة ناصر مكتوم محمد الشريفي. وحضر الحفل، الذي أقيم بميدان الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات، عدد من شيوخ وأعيان القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين، وعدد من كبار ضباط الشرطة والقوات المسلحة، وحشد كبير من المدعوين، والأهل والأصدقاء.