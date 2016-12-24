افتتاح منتجع وسبا نيكي بيتش دبي خلال موسم الاحتفالات

أعلنت «نيكي بيتش» العالمية، أخيراً، أنها بصدد افتتاح منتجع وسبا نيكي بيتش، وذلك خلال موسم الاحتفالات الجاري، ويعد هذا الافتتاح الجديد الوجهة الرابعة التابعة لـ«نيكي بيتش» العالمية على مستوى العالم، كما يعتبر إضافة نوعية جديدة، تأتي في أعقاب النجاح المبهر الذي حققه شاطئ ومطعم نيكي بيتش والنادي الشاطئي الذي تم افتتاحه في دبي في وقت مبكر من هذا العام.

ويتميز منتجع وشاطئ وسبا نيكي الذي طورته شركة مِراس بموقعه الراقي الذي يقدم لمرتاديه أجواءً شاطئية رائعة، وخيارات كبيرة ومتنوعة من الغرف والمطاعم والمنشآت الترفيهية، التي ستقدم للضيوف والنزلاء تجارب ترفيهية وفندقية فريدة من نوعها. ويقع المنتجع الشاطئي الجديد في جزيرة بيرل جميرا، بإطلالة ساحلية خلابة بطول 450 متراً، ويتكون المنتجع من 117 غرفة وجناحاً فندقياً، و15 فيلا، بالإضافة إلى 63 مسكناً خاصاً.

وقال جاك بنرود، مؤسس ومالك علامة نيكي بيتش العالمية: «تحتفل علامتنا التجارية بالحياة، وتثري روح المغامرة والمرح في نفوس مرتاديها كل يوم. وتستلهم وجهتنا الجديدة تلك الفلسفة في سياق يخص رونق مدينة دبي، وتكتسب طاقتها من حيوية ونشاط تلك المدينة الرائعة، وترتقي إلى مستوى مرافقها الشهيرة عالمياً بأناقتها وفخامتها، وكرم ضيافتها. ولهذا نجد أن شاطئ ومنتجع وسبا نيكي بيتش في دبي، هو أبرز وجهة تابعة لنا على مستوى المنطقة، وأضخمها على مستوى العالم».

بدوره، قال شريف حسني، الرئيس التنفيذي للضيافة في «مِراس»: «يضيف منتجع وسبا نيكي بيتش أبعاداً جديدة إلى قطاع الضيافة والسياحة المزدهر في دبي، والذي يتميز بأسلوب متفرد يتحلى بالرونق والفخامة. وفي الوقت ذاته يرتقي بمفهوم الخدمات الفندقية ليقدمها في قالب من الخدمات الشخصية المتخصصة، فضلاً عما يقدمه من خصوصية ومنصات للتواصل والتعارف، ومنشآت ترفيهية على أعلى مستوى. وتركز وجهات نيكي بيتش على السياحة الشاطئية والعطلات والترفيه، ويأتي هذا المنتجع الجديد ضمن التزام شركة مِراس للمساهمة باستراتيجيتنا الساعية إلى تقديم خيارات سياحية متعددة الأوجه».

وتم تجهيز الغرف والأجنحة والفلل بأنظمة ترفيهية راقية، تتضمن إضاءة يمكن ضبطها، وإنترنت واي فاي عالية السرعة، وإطلالة خلابة على ساحل الخليج العربي وأفق دبي. وتكتسب غرف وأجنحة المنتجع، جمالها من وحي الشاطئ وألوانه البيضاء والزرقاء المميزة، والعناصر الخشبية الطبيعية، بما يضفي على المساحات الداخلية أجواءً من الألفة والحميمية التي تستكملها الإضاءة الطبيعية والهواء النقي المنعش. أما الفيلات المطلة مباشرة على الشاطئ، فتوفر وصولاً مباشراً إلى الشاطئ وحمامات السباحة الخاصة والشرفات التي تستقبل أشعة الشمس.