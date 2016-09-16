محمد بن راشد يعزي بوفاة أحمد عبيد بالكديدا الفلاسي

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المرحوم أحمد عبيد بالكديدا الفلاسي. وقام سموّه يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، بزيارة مجلس عزاء الفقيد في منطقة زعبيل الثانية بدبي، حيث قدّم سموّه صادق عزائه ومواساته إلى أنجال الفقيد وإخوانه وذويه.. راجياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».