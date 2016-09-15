وفد من سفارة الإمارات بالقاهرة يزور مرضى الدولة في مستشفى «بهمن»

قام وفد دبلوماسي من سفارة الدولة بالقاهرة، أول من أمس، بزيارة المرضى من مواطني الدولة الذين يتلقون العلاج في مستشفى «بهمن» بضاحية حلوان جنوب القاهرة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتفقّد الوفد أقسام المستشفى المختلفة، وتعرف إلى أساليب الرعاية والعناية التي تقدم للمرضى من أجل علاجهم وتأهيلهم، والطرق العلاجية التي تقدم إلى كل حالة على حدة. وقدّم الوفد الهدايا والورود للمرضى، وقضى ساعات عدة معهم، ما كان له كبير الأثر في رفع حالتهم المعنوية، وأضفى جواً من البهجة والفرح على وجوه المرضى من مواطني الدولة.