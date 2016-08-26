مذكّرة تفاهم بين وزارة التغيّر المناخي والمؤسسة العامة لحديقة الحيوان في العين

وقّعت وزارة التغيّر المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية في العين تهدف إلى دعم توجهات الطرفين وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك في برامج التوعية والتثقيف البيئي.

وتم توقيع المذكرة في مقر المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية في العين، ومثلت الوزارة الرئيس التنفيذي للابتكار ومديرة إدارة التثقيف والتوعية، المهندسة عائشة محمد العبدولي، ومثلت المؤسسة المديرة التنفيذية لقطاع العمليات، منى عبيد الظاهري، وبحضور الدكتور ثاني الزيودي ومدير عام حديقة الحيوانات بالعين غانم مبارك، الهاجري، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتترجم المذكرة حرص الطرفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى دعم وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع وصولاً إلى ضمان بيئة مستدامة للجمهور والأجيال المقبلة.

وركزت مذكرة التفاهم على ثلاثة محاور رئيسة، وهي آليات التعاون والتنسيق بين الطرفين في الحملات التثقيفية والبرامج والأنشطة والمعارض والمبادرات البيئية، وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات ونشرها بين موظفي الجهتين ومختلف الشرائح المجتمعية، لتحفيز السلوك البيئي الإيجابي في المجتمع، وأخيراً تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الطرفين في مجال التحاليل والفحوص البيطرية. وقالت عائشة محمد العبدولي: «إن الوزارة تؤمن بأن رفع مستويات الوعي العام، والحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي في البلاد، تعتبر مسائل بالغة الأهمية، وأنها مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كل الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات».

وقالت منى عبيد الظاهري: «إننا سعداء بالتعاون مع الوزارة في مسألة ذات طابع وطني بامتياز، فرفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتحفيز السلوك البيئي الإيجابي يتماشى مع قيمنا المؤسسية، يضاف إلى ذلك أن المؤسسة ترغب في تعزيز مكانتها كواحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم الاستدامة البيئية للدولة».