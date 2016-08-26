«دبي للثقافة» تشارك «كهرباء دبي» حملة «لنجعل هذا الصيف أخضر»

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة، عن دعمها الكامل لحملة التوعية البيئية التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي، أخيراً، تحت عنوان «لنجعل هذا الصيف أخضر»، وذلك في إطار التنسيق الدائم والتعاون المستمر بين هاتين المؤسستين الحكوميتين.

وتهدف المبادرة الجديدة، التي استمرت 11 يوماً حتى الـ18 من الشهر الجاري، إلى نشر التوعية بين كل أفراد المجتمع، للإسهام في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه خلال أشهر الصيف. وتأمل هيئة كهرباء ومياه دبي، بصفتها الجهة القائمة على أنشطة المبادرة وفعالياتها، رفع مستوى الوعي العام بين شرائح المجتمع، وحفزهم على تبنّي ممارسات سلوكية تسهم على المدى البعيد في تقليل البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي استجابة «دبي للثقافة» بالمشاركة في هذه المبادرة لتعزيز أهداف برنامجها «صيفنا ثقافة وفنون» بمكتبة الطوار، وبذلك يمكنها تحقيق مجموعة من الأهداف، وفي مقدمتها الجمع بين المتعة والتعليم، والتشجيع على القراءة، ونشر التوعية البيئية بين الكبار والصغار من رواد المكتبة وموظفي الهيئة وعامة الناس، من خلال طرح برامج ودورات وورش عدة، من بينها ورشة المهندس الصغير.

ويتولى فريق المسؤولية المجتمعية في «دبي للثقافة» إطلاق العديد من الأنشطة لتعميق التواصل المؤسسي بين الهيئة وموظفيها، وتطوير المهارات الحياتية والاجتماعية للعاملين في المستويات كافّة، ورفع نسبة الرضا الوظيفي.