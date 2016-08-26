«إسعاف دبي» تستفيد من آراء ماجد الجناحي

بحث المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، مع ماجد الجناحي، أحد المبدعين المواطنين من ذوي الإعاقة البصرية، سبل الاستفادة من أفكاره وابتكاراته لتطوير الخدمات الاسعافية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصاً الإعاقات البصرية والمكفوفين أو فاقدي حاسة البصر. وثمّن المدير التنفيذي المبادرات العلمية التي ابدعها الجناحي، حيث إنه تعرف الى الخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة، ووعد بتقديم المزيد من ابتكاراته لها، خصوصاً بعد انضمامه الى فريق الابتكار الأساسي بالمؤسسة بناءً على قرار الادارة العليا بهذا الشأن.