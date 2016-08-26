390 يتيماً تكفلهم «جمعية الإحسان» يستفيدون من مشروع «بسمة»

استفاد 390 يتيماً تكفلهم جمعية الإحسان الخيرية، من مشروع بسمة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبدعم من شركة دبي للاستثمار. ووزعت الجمعية 1.170 مليون درهم على الأطفال الأيتام، بواقع 3000 درهم نقداً لكل منهم.

ويهدف المشروع إلى إعانة أسر الأيتام ومساعدتهم في تحمّل مصاريف الأيتام، من أجل إدخال البهجة إلى قلوبهم، ورسم الابتسامة على وجوههم.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ«الإحسان»: «نفتخر بالشراكة التي تربطنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والتي لها جهود كبيرة في دعمها لكثير من مشروعاتنا الإنسانية والخيرية، ويعد مشروع (بسمة) ضمن (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، واحدة من الشراكات التي تربطنا بالمؤسسة، التي تستهدف الأيتام بشكل خاص، من أجل إدخال البهجة والسرور في نفوسهم، ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى، من خلال توفير احتياجاتهم، تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي».

وأوضح نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، المستشار إبراهيم بوملحة، أن «المشروع يستفيد منه 1870 يتيماً في إمارات الدولة المختلفة، وأن المؤسسة رصدت ميزانية بلغت أكثر من خمسة ملايين و600 ألف درهم، تم جمعها من شركاء المؤسسة في العمل الخيري»، ولفت إلى أن «المؤسسة أعدت خطة زمنية مبكرة لتنفيذ هذا المشروع». وقال بوملحة إن «المؤسسة تنطلق في تنفيذ مشروعات دعم الأيتام من ثوابت رئيسة مهمة، تقوم على ضرورة المإسهام في رفع مستوى الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال، والحث على رعايتهم من خلال تنفيذ هذه المشروعات، لأن الأيتام هم الفئة الأكثر معاناة في مجتمع الطفولة، وتُفقدهم حالة اليتم عطف الأبوة أو حنان الأم أو الأمرين معاً، حتى تجد أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي الكريمة التي تخفف من معاناتهم وحرمانهم». وأكد أن «تنفيذ المؤسسة لهذا المشروع يعكس توجهاتها بتوسيع إطار الدور الاجتماعي للعمل الخيري والإنساني، الذي يتكامل فيه عمل المؤسسات والجمعيات الخيرية مع المؤسسات والدوائر المحلية والمحسنين من أفراد المجتمع، من أجل خدمة الفئات المحتاجة للرعاية، وبذل المزيد من الجهد والعمل.