المنصوري تعرض فساتينها في عُمان

اختتمت مصمّمة الأزياء العالمية، منى المنصوري، عرض الأزياء الخاص بها في العاصمة العمانية مسقط، وسط إقبال كبير وترحيب منقطع النظير من سيدات المجتمع العماني.

34 كان ترتيب منى المنصوري بين أفضل 100 شخصية عربية ذات نفوذ وتأثير في العالم العربي. منى «العالمية» رفضت منى المنصوري أن توصف بالعالمية، وقبلت بذلك من جهة أخرى، موضحة أن العالمية تعني أن يكون الشخص عالمياً 100%. وقالت: «أن أصبح عالمية، فهذا يعني أنني إذا ذهبت إلى الهند، يقول الإعلام كله إن منى المنصوري ذهبت إلى الهند.. وهذا يتطلب الكثير من الجهد والتعب والوقت، كأن أشارك في مختلف أسابيع الموضة: الإيطالي والصيني ونيويورك ولندن وإسبانيا وباريس... إلخ»، نافية صفة العالمية عن المصمم الذي يريد أن يجلس في المنزل، ويكتفي بحديث الصحف عنه. أخيراً، اعتبرت منى مشاركتها في معرض لبنان قبل أيام جزءاً من النجاح الذي تحقق، واصفة نفسها مع فؤاد سركيس ووليد، بالأهرامات الثلاثة التي أنتجت النجاح.

وقالت المصممة المنصوري إن عرض الأزياء الخاص بها في عُمان كان مخصصاً لعرض فساتين الزفاف والسهرة تحت رعاية وكيل وزارة السياحة العمانية، ميساء بنت سيف الحروقية، مبينةً أن العرض حظي بحضور كثيف من المجتمع العماني، وعدد كبير من الضيوف العرب والأجانب.

وأضافت «قدمت خلال عرض الأزياء 23 فستاناً، منها ثمانية فساتين زفاف و15 للخطوبة والسهرة، بتصميمات عالمية تتميز بالجمال والفخامة والرفاهية من أجود أنواع الأقمشة وأفخم التطريزات الحديثة، وهو الأمر الذي كان مثار إعجاب المشاركين والحضور».

وأشارت إلى أنها حرصت خلال العرض على البدء بفستان خاص مستوحى من الثقافة والأصالة العمانية التي يتميز بها الثوب الظفاري فى منطقة صلالة الرائعة التي تقع جنوب غرب السلطنة، مشيرة إلى أن هذا الثوب مشغول بالشوارفسكي، وتم تطريزه بالورود النافرة وأحجار الشوارفسكي، واستغرق تنفيذه قرابة الشهرين.

ونوهت إلى أنه لإضفاء المزيد من السحر والجمال على الثوب العماني، كانت حريصة على أن يتم عرضه وتقديمه من خلال عارضة أزياء عُمانية وليست أجنبية افتخاراً بالثقافة والأصالة العمانية، «لذا تم عرض الثوب للجمهور المتواجد من خلال العارضة العمانية سحر»، وأشادت المنصوري بالحفاوة الكبيرة التي قوبلت بها من الشعب العماني المضياف، مؤكدة أنه شعب ذواق ومثقف وواعٍ، ويقدر كل ما هو جميل ويحترم ويقدر كل ما هو خليجي وعربي.

وعن الحضور أكدت منى أن عدداً كبيراً من نجوم الأزياء والإعلاميين والفنانين وسيدات الأعمال حضروا عرض الأزياء الخاص بها، منهم المصممان اللبنانيان وليد عطا الله وفؤاد سركيس، إضافة إلى الفنانة هيفاء حسين والإعلامية الإماراتية فيروز المرزوقي والمصممة السعودية رنا ريري والاعلامية نورا أحمد والفنان الكويتي طارق العلي، مشيرة إلى أن عرض الأزياء حظي بتغطية إعلامية واسعة.

إلى ذلك، كشفت المنصوري عن مشاركتها المرتقبة في مهرجان شرم الشيخ للسياحة والموضة، المقرر تنظيمه قريباً، موضحة أن المشاركين في المهرجان سيكونون من دول أوروبية لها باع في المسابقة، مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا وروسيا وفرنسا.

وعن النجمات العالميات اللاتي يرتدين من تصاميمها الآن قالت المنصوري: «هناك كريستينا، وهي مطربة أوبرا شهيرة في لندن، وقد طلبت مني شخصياً أن أصمم لها.. كذلك هناك سيرا، وهي أشهر مطربة وصاحبة أكبر برنامج شو في إسبانيا وترتدي من تصاميمي.. وأيضاً النجمة الفرنسية دياز».

وأضافت «عربياً هناك نجمات الصف الأول في التمثيل والطرب، مثل إلهام شاهين وبلقيس وهيفاء حسين وجميلة البداوي، ومذيعات ونجمات كثيرات».

وعبرت المنصوري عن سعادتها لاختيارها من بين أفضل 100 شخصية عربية ذات نفوذ وتأثير في العالم العربي، وقالت: «كان اسمي في الترتيب الـ34، وهذا جيد».