المعطف المخملي يداري عيوب القوام

أوردت مجلة «إيلي» الألمانية، أن المعطف المخملي يتربع على عرش الموضة النسائية في الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة. وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن المعطف المخملي الطويل يمتاز بأنه يداري عيوب القوام ويمنحه مظهراً أكثر نحافة ورشاقة، وذلك بفضل خامته السميكة. وأشارت المجلة المعنية بالموضة والجمال إلى إمكانية تنسيق المعطف المخملي الطويل مع بلوزة ذات أكمام مزدانة بالكرانيش، وسروال مارلينه ذي الأرجل الواسعة وحذاء رياضي، مؤكدة أن هذا المزج بين الأنيق والكاجوال يضفي على المظهر طابعاً أكثر جاذبية.