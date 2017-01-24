التقدم في العمر لا يعني الاستغناء عن الألوان القوية

قالت مستشارة المظهر الألمانية بيترا شرايبر، إن التقدم في العمر لا يعني استغناء المرأة عن الألوان القوية، حيث يمكن للمرأة التألق بهذه الألوان في الكِبر أيضاً بشرط عدم المبالغة. فعلى سبيل المثال يمكن ارتداء قطعة فوقية تزهو باللون الأحمر أو الوردي وتنسيقها مع سروال يتحلى بالبساطة ويكتسي بإحدى الدرجات اللونية المطفأة أو الهادئة، كالأسود أو الأزرق الداكن أو الرمادي.

وأضافت شرايبر أنه يمكن للمرأة ارتداء الملابس الرياضية في الكِبر أيضاً بشرط التمتع بقوام رياضي، مشيرة إلى إمكانية المزج بين الملابس الرياضية والملابس الأنيقة، فعلى سبيل المثال يمكن تنسيق حذاء رياضي أنيق مع سروال جينز وبليزر أو بلوفر يتسم بالبساطة.