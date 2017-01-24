نصائح لمحاربة رائحة الفم الكريهة

ذكرت مجلة «أبوتيكن أومشاو» أنه يمكن محاربة رائحة الفم الكريهة من خلال تنظيف اللسان بمكشطة أو فرشاة بشكل منتظم؛ حيث تساعد عملية التنظيف على التقليل من طبقة الرواسب سيئة الرائحة.

وأضافت المجلة الألمانية أن جفاف الفم قد يكون هو المسؤول عن رائحة الفم الكريهة، وهنا يلزم تناول المزيد من المشروبات ومضغ العلكة أو استحلاب البونبون.

وبوجه عام، ينبغي على مَن يعاني مشكلة الرائحة الكريهة للفم تنظيف الأسنان مرتين يومياً بالفرشاة وتنظيف الفراغات بين الأسنان مرة في اليوم بواسطة الخيط مثلاً. كما أن غسول الفم المحتوي على أملاح الزنك والقصدير يمكن أن يواجه مشكلة رائحة الفم الكريهة.