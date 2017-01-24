تلاقت عروض الأزياء مع ألق التراث ضمن أحدث فعاليات عروض الأزياء الخارجية، ضمن مهرجان دبي للتسوق، الذي استضافه سوق الذهب في دبي ليمتع الجمهور وهواة الأزياء والتصوير.

ونظمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عرض أزياء تحت عنوان «حلوة يا بلدي»، تضمن مجموعة من الأزياء الفريدة والمميزة. ويُعد هذا العرض الثالث ضمن أربع فعاليات لعروض الأزياء الخارجية خلال مهرجان دبي للتسوق.

وتتميز عروض الأزياء الخارجية بأنها تبرز أربعة من معالم دبي الجميلة كخلفيات ضمن المشهد بدل منصة عرض الأزياء التقليدية، في الوقت الذي ستعرض فيه أحدث صيحات الموضة والأزياء.