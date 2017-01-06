الإرهاق الدائم ينذر بالاحتراق النفسي

حذّرت الرابطة الألمانية لأخصائيّ علم النفس من أن الشعور الدائم بالإرهاق قد ينذر بالإصابة بما يعرف «بالاحتراق النفسي» «Burn-out».

ومن الأعراض الأخرى الدالة على الاحتراق النفسي النوم بشكل سيئ، والانفعال بشكل مستمر، وارتكاب أخطاء كثيرة في العمل. وكلما تم تشخيص هذه الأعراض مبكراً، زادت فرص مواجهتها.

ولمواجهة هذه المشكلة النفسية، يمكن أخذ فواصل صغيرة ومتكررة للراحة أثناء العمل، مع الاهتمام بممارسة الهوايات. وبالنسبة لأصحاب العمل المكتبي، فإنه ينصح بالخروج في أوقات الفراغ إلى الطبيعة. وعلى العكس من ذلك، فإن الجلوس أمام شاشة التلفاز في المساء يعد أقل فائدة، حيث يظل المخ في حالة النشاط.

وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر اللجوء إلى العلاج النفسي أو الخضوع لإعادة التأهيل النفسي والجسدي في المراكز المتخصصة.