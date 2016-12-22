ما الذي ينبغي عليك فعله عندما ينكسر أحد أسنانك؟

قد نتعرض أحياناً إلى كسر أو سقوط أحد الأسنان لسبب من الأسباب عند ممارسة الرياضة مثلاً أو خلال التعرض لحادث عرضي أو غير ذلك.

وغالبا ما يتعرض الأطفال لمثل هذه الحوادث، كما يؤكد طبيب الأسنان الألماني ديتمار أوسترايش

ويقول أوسترايش "يعاني واحد من كل طفلين من إصابة في الأسنان بحلول عمر الستة عشر، وبنسبة 70% تصاب القواطع الوسطى بالفك العلوي".

وكثيرا ما يفقد الأطفال سنا بأكمله، بما في ذلك الجذر لأن ثبات عظام الفك يكون لينا ولا يزال ينمو، ما يسهل خلخلة السن وسقوطه.

ويقول الخبراء إن عمر الشخص ليس مهما في حال فقدان أحد الأسنان، فالمهم هو التحرك السريع لإمكانية إنقاذه.

ويجب جمع السن أو الأجزاء المكسورة منه وإحضاره إلى طبيب الأسنان، الذي عادة ما يمكنه لصق السن وحتى أحيانا يمكنه إعادة زرعه بعد سقوطه من عظام الفك.

غير أنه يجب نقل السن المكسور بشكل ملائم.

ولا يجب تنظيفه لا بالماء أو الكحول.

ولكن أيضا يجب عدم تركه يجف، وإلا سيكون أقل ثباتا في الفم ويتغير لونه مع الوقت.