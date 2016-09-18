تعرف على أشهر 5 نباتات لتنقية هواء منزلك

إضافة القليل من الخضرة على ديكور منزلك هو أحد الأركان الأساسية لمنزل أنيق وحميم، وبالرغم من أن جميع أنواع النباتات تعمل على التخلص من ثاني أكسيد الكربون، وتعمل على إطلاق الأكسجين في الجو، إلا أن أبحاثا لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" كشفت أن هناك نباتات منزلية تتفوق على غيرها في التخلص من الهواء الملوث في الأماكن المغلقة.

تعتبر العديد من قطع المفروشات والأثاث في المنزل ملوثة للهواء، سواء تلك التي تكشف عن نفسها لرائحتها القوية، أو تلك التي تبقى في الخفاء، مثل خشب الأرضيات "الباركيه"، وصمغ السجاد، وأصباغ الجدران، وحبر الطابعات، والمنتجات البلاستيكية والورقية، ومنتجات تنظيف المنزل، والكثير غيرها، والتي يمكن محاربتها عبر النباتات التالية:

"إنجلش آيفي" English Ivy

تعتبر واحدة من أشهر النباتات لدى "ناسا" لما تتميز به من التخلص من جميع أنواع الملوثات، كما أنها تعتبر واحدة من النباتات التي يسهل الاعتناء بها.

"بيس ليلي" Peace Lily

إضافة إلى شكلها الأنيق الذي يضيف الكثير من الأناقة على ديكور المنزل، وتعتبر هي أيضا واحدة من النباتات التي مجموعة كبيرة من أنواع الملوثات

"رد-إدجد مارغيناتا" Red-Edged Marginata

بنهاياتها الحمراء الملفتة، تعرف هذه النبتة أيضا باسم "شجرة التنين"، وتعمل هذه النبتة بشكل مثالي في المناطق ذات الإضاءة القوية، وهي مفيدة في التخلص من ملوثات الهواء المعروفة الموجودة في المنتجات الزيتية، والأصباغ، والبلاستيك.

"سنايك بلانت" Snake Plant

بشكلها الطويل والمحدد وأوراقها الطويلة، تعتبر هذه النبتة من النباتات سهلة الاعتناء والرعاية، وتعرف أيضا باسم "لسان الحماة"، وهي النبتة التي تعتبر من النباتات القليلة التي تنتج الأكسجين ليلا، كما أنها يمكن أن تكبر في الأماكن قليلة الضوء، وتعمل على تنقية الهواء الملوث من منتجات التنظيف.

"غولدن بوثوس" Golden Pothos

تشتهر هذه النبتة بسهولة الاعتناء بها ومرونتها، وهي نبتة مثالية للمبتدئين من محبي البستنة، وتتميز بكونها تتعايش بشكل جيد مع الأجواء قليلة الضوء، وتعمل بشكل فعال ضد الملوثات بشكل عام، والمنتجات الكيميائية، ومنتجات التنظيف.