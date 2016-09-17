«استغاثة» الجسم تستلزم الراحة الفورية

قالت آنا شتابلرشوغ، المحاضرة بالجامعة الألمانية للوقاية والإدارة في القطاع الصحي: «إن الجسم يرسل إشارات استغاثة عند التعرض لإجهاد شديد، ما يستلزم الراحة الفورية».

وتتمثل هذه الإشارات في الأرق ليلاً والعصبية وسرعة الانفعال والقابلية العالية للعدوى وتساقط الشعر وشوائب البشرة، إضافة إلى آلام العضلات والشد العضلي.

وشددت المحاضرة الألمانية على ضرورة أخذ هذه الإشارات على محمل الجد، حتى لا تترتب عليها عواقب وخيمة.

ولهذا الغرض، تنصح شتابلرشوغ بأخذ فترة راحة قصيرة، خلال اليوم، والتي تتمتع بتأثير إيجابي على الجسم والنفس على حد سواء. كما يمكن تخفيف حدة الضغوط النفسية من خلال ممارسة تمارين التنفس وتمارين الانتباه وتقنيات الاسترخاء، مثل استرخاء العضلات التدريجي أو تدريب التحفيز الذاتي.