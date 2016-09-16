7 أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة

يعد اختيار الوقت المناسب لتناول أنواع معينة من الأطعمة أمراً في غاية الأهمية للاستفادة من عناصرها الغذائية، حيث يمكن لبعض أنواع الطعام، وإن كانت صحية بطبيعتها، أن تؤثر سلباً في الجهاز الهضمي إذا تم تناولها على معدة فارغة وفقا لما جاء في موقع "العربية".

ويؤدي تناول بعض الأطعمة رغم احتوائها على عناصر غذائية كثيرة، على معدة فارغة إلى العديد من المشاكل الصحية، مثل آلام المعدة والحموضة، وقد يصل الأمر إلى أخطر من ذلك بالإصابة بقرحة المعدة.

وإليكم فيما يلي قائمة تتضمن 8 أنواع من الأطعمة يجب عدم تناولها تماماً على معدة فارغة، حسب موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

1 - السكر: عند تناول كمية كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على السكر، يصبح الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من الإنسولين للحفاظ على مستوى السكر بالدم، ويؤدي هذا إلى ارتفاع مفاجئ في معدل السكر بالدم، الأمر الذي يترتب عليه عواقب صحية وخيمة.

2 - الطماطم (البندورة): رغم أنها أحد أهم المكونات الصحية على الإطلاق، إلا أن تناولها على معدة فارغة يسبب مشاكل صحية خطيرة، فالأحماض الأمينية الموجودة بها تتفاعل مع الأحماض المعوية بالمعدةـ مكونة حصوات المعدة.

3 - الأطعمة الحارة: يسبب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة حموضة المعدة، لأنها تحفز المعدة على إفراز كميات كبيرة من الأحماض، مسببة آلام المعدة.

4 - الموز: رغم أنه من أفضل الفواكه، إلا أن تناوله على معدة خاوية يرفع من مستوى المغنسيوم، وهذا يتفاعل مع الكالسيوم في الدم، ويؤثر على توازن الجسم.

5 - البطاطا الحلوة: تحفز المكونات الرئيسة الموجودة في البطاطا الحلوة جدار المعدة، ما يساعدها في إفراز كميات كبيرة من الأحماض، مسببة الحموضة وحرقة المعدة.

6 - المشروبات الغازية: الألوان الصناعية والنكهات الموجودة في المشروبات الغازية، إضافة إلى الأحماض الغازية، ترفع مستويات الحمض في المعدة بشكل كبير، وعند اختلاطها بأحماض المعدة تسبب مشاكل صحية خطيرة.

7 - الزبادي: رغم أنه مفيد جداً للصحة، لكن يجب عدم تناول الزبادي على معدة فارغة لاحتوائه على بكتيريا جيدة تتفاعل مع عصارة المعدة حال تناوله على معدة خاوية، مسبباً مشاكل في المعدة.