جهاز لإيقاف «الشخير»

كشفت شركة «بويرر» عن جهاز إيقاف الشخير Snore Stopper SL 70، من أجل الاستمتاع بمزيد من الهدوء والاسترخاء أثناء النوم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن «جهاز إيقاف الشخير يبدو مثل سماعة الرأس، ويتم إدخاله في الأذن. وبمجرد أن يتعرف الجهاز إلى بدء الشخير، فإنه يقوم بإرسال أصوات واهتزازات إلى الأذن الداخلية إلى أن يتوقف الشخير».

ويمكن أن يقترن الجهاز مع الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية عن طريق تقنية «البلوتوث»، ومن خلال التطبيق الخاص به يتمكن المرء من معرفة العديد من البيانات المفيدة، مثل وقت حدوث الشخير ومدته ودرجة شدته.