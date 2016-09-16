10 خطوات لتجنب اضطرابات النوم

يُحدّد تصنيف اضطرابات النوم، بحسب الخبراء، أكثر من 84 نوعاً من الاختلالات التي يعانيها الأفراد أثناء النوم، من أهمها: الأرق، وانقطاع التنفس أثناء النوم، ومُتلازمة تململ الساقين، وصعوبة الخلود إلى النوم، أو الاستمرار فيه، أو الإحساس بالإرهاق الشديد والشخير، وبعض السلوكيات الغريبة، مثل: المشي أثناء النوم، والصراخ، والأحلام المزعجة، من أهم وأكثر أعراض اضطرابات النوم، التي تشير إلى ضرورة مراجعة أخصائي.

وعلى الرغم من تعدّد الوسائل والحلول لتنظيم النوم، فإنه يجب اتباع خطة محكمة، تتمثل في الالتزام بجدول زمني معيّن من شأنه أن يساعد على تنمية القدرات الاستيعابية والحفاظ على الصحة. وفي ما يلي مجموعة من النصائح حول كيفية تجنب اضطرابات النوم، يقدمها الدكتور إرشاد إبراهيم، من مركز لندن لعلاج الأرق واضطربات النوم في دبي:

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