3 أسباب تفرض «البونشو» على الأزياء النسائية

يفرض «البونشو» مزاج أميركا اللاتينية على الملابس هذا الموسم، ويتربع «البونشو» على عرش الموضة النسائية، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة ودافئة. ويمتاز «البونشو» بأنه عملي وسهل التنسيق، حيث يمكن ارتداؤه وخلعه وحمله في الحقيبة بمنتهى السهولة، كما أنه يتناغم مع الملابس الكاجوال والأنيقة على حد سواء، ويظهر «البونشو» هذا الموسم بأشكال متنوّعها منها:

خامات متنوّعة

قالت مستشارة المظهر، الألمانية يانينا كاتارينا بوتش: «إن (البونشو)، الذي تعود أصوله إلى أميركا الجنوبية، يطل هذا الموسم بقصّة طويلة بعض الشيء تحاكي المعطف».

وأضافت مستشارة المظهر، الألمانية إنيس مايروزه: «إن (البونشو) يأتي بباقة واسعة من الخامات، مثل مزيج الكشمير وصوف المارينو، ويحل التريكو الناعم محل التريكو الخشن لإطلالة أكثر رقة وأناقة. كما توجد موديلات تلائم المناسبات والاحتفالات، حيث إنها تكون مصنوعة من المخمل، أو الشيفون مثلاً».

ألوان هادئة

أشارت كريستل فيكرات، المحررة بمجلة «تكستيل فيرتشافت» الألمانية، إلى أن «البونشو» يكتسي غالباً بألوان هادئة يمكن تنسيقها مع كل الألوان، مثل: الرمادي والبيج والأبيض والرمادي المائل إلى البني.

كما يتألق بألوان زاهية أيضاً، مثل: الوردي والبرتقالي والأصفر الخردلي، إلى جانب الأخضر الزيتوني والأخضر الداكن والأزرق بلون الدنيم.

وإضافة إلى ذلك، يزدان «البونشو» بنقوش جذابة تخطف الأنظار، مثل الكاروه بأحجام مختلفة والنقوش الفلكلورية ذات الألوان القوية. كما تتجمل أطراف «البونشو» بالأهداب الطويلة المصنوعة من الجلد أو الأحبال، التي تأتي أحياناً مرصّعة باللآلىء لمزيد من الفخامة.

وأشارت مايروزه إلى أن «البونشو» يظهر بأشكال مختلفة، فإلى جانب المُعيَّن يطل «البونشو» بشكل بيضاوي أو مستدير، أو على شكل مستطيل طويل. كما توجد موديلات هجينة، أي موديلات ذات أزرار بالجهة الأمامية أو على الكتف، كي لا ينزلق، مع الحفاظ على الشكل الأصلي المميز له.

سهولة التنسيق

قالت يانينا كاتارينا بوتش: «إن تنسيق (البونشو) أمر سهل للغاية، مقارنة بأنواع أخرى من الملابس النسائية»، وأضافت أنه «لا يناسب المرأة ذات القوام الممتلئ والقصيرة القامة، لأنه يسلط الأضواء حينئذ على منتصف القوام. ويمكن التغلب على هذه المشكلة بارتداء بوت ذي كعب عال، وذلك لإطالة القامة بصرياً».

وترى مايروزه أن «البونشو»، الذي يتخذ شكل المثلث ويصل طوله إلى الخصر، يجعل المرأة تبدو أكثر رشاقة، حيث إنه يمنحها مظهر الساعة الرملية.

وعند اختيار «بونشو» يصل طوله إلى الركبة، فينبغي تنسيقه مع سروال ملتصق بالجسم، مثل السكيني. كما يتناغم «البونشو» مع التنورة، ونظراً لأن «البونشو» غالباً ما يتخذ شكل حرف A، فينبغي تنسيقه مع تنورة ذات قصّة على شكل حرف V أو H.

ومن المهم أيضاً مراعاة تنسيق «البونشو» مع قطعة فوقية نحيفة، كي لا يبدو الجزء العلوي من الجسم ممتلئاً.