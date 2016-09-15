6 نصائح لإنقاص الوزن بعد سن الأربعين

أكدت دراسة حديثة أن القدرة على حرق السعرات الحرارية تميل إلى الانخفاض بما لا يقل عن 2-3% كل 10 سنوات، ما يعد السبب الخفي لمعاناة من هم فوق الأربعين في خسارة الوزن حتى مع تناولهم نفس كمية الطعام كأي وقت مضى.

وذكر موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، 6 نصائح من شأنها المساعدة في إنقاص الوزن بفاعلية مع التقدم في العمر وهي بحسب ما جاء في موقع "العربية":

1 - رفع الأثقال: بعد استشارة الطبيب والتأكد من أن الحالة الصحية تسمح بذلك، ينصح بالمواظبة على رفع الأثقال، فهي تحافظ على كتلة العضلات، الأمر الذي يساعد في التخلص من الدهون.

2 - عدم التسرع: تحديد أهداف بسيطة لإنقاص الوزن وتحقيقها أفضل بكثير من الإثقال على الذات مع عدم الاستمرار لحين تحقيق الهدف.

3 - السباحة: مع التقدم بالعمر، ربما تظهر بعض آلام المفاصل عند ممارسة التدريبات الرياضية، لذا ينصح بممارسة السباحة لما لها من عظيم النفع في إنقاص الوزن دون أي تأثير سلبي على المفاصل.

4 - الابتعاد عن الحلويات: تناول كل قطعة من الحلوى يتطلب ممارسة الرياضة لمدة 10 دقائق إضافية للتخلص من سعراتها الحرارية، لذا ينصح بتجنبها قدر الإمكان.

5 - تجنب الإجهاد: يتسبب الإجهاد في إطلاق هرمون الكورتيزول بالجسم، مما يدفع الأشخاص لتناول أطعمة غير صحية تجعلهم يعان،ن بعدها من الوزن الزائد.

6 - الأنشطة اليومية: الحرص على النشاط والحركة اليومية، كسقي الحديقة أو القيام بالأعمال المنزلية يجعل الجسم يخسر المزيد من السعرات الحرارية دون الشعور بذلك.