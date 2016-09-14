توقف قلب حاج ستيني 120 ثانية والهلال الأحمر السعودي ينقذه

تمكن الهلال الأحمر السعودي من إنقاذ حاج ستيني بعد أن توقف قلبه (120) ثانية، حسبما نشرت، اليوم، وكالة الأنباء السعودية على موقعها الإلكتروني.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الهلال الأحمر العاملة في الحرم المكي الشريف تلقت بلاغاً من غرفة القيادة والتحكم بعمليات القوة الخاصة لأمن الحرم المكي الشريف يفيد بوجود حاج مغمى عليه في صحن المطاف وذلك عند الساعة ( 12:16) صباحاً حيث باشرت فرقة اسعافية راجلة لموقع البلاغ ووصلت الفرقة عند الساعة (12:16) صباحاً للموقع بفريق مكون من طبيب ومسعفين ليقوم الفريق الطبي بعملية الانعاش القلبي الرئوي للحالة وإعطاءه صدمات كهربائية بجهاز (AED) الذي تبين أنه كان يعاني من رجفان بطيني حتى عاد النبض إليه مره ثانية وتم نقله إلى أحد المراكز الصحية داخل الحرم عند الساعة (12:22) صباحا،ً وعند الوصول إلى المركز أصيب الحاج الستيني مرة أخرى بتوقف قلب وتنفس ما استدعى الفرقة الطبية لإعطاءه صدمات كهربائية متكررة مرة أخرى حتى عاد قلبه للنبض وأصبحت حالته مستقرة.