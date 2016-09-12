طائرة خاصة.. هدية لزوار معرض فـي دبي

أعلنت شركة متخصصة في تنظيم المعارض أنها ستهدي زوار معرضها في دبي هدايا قيمة، من بينها طائرة خاصة لشخصين.

وكشفت شركة «جولف جايت»، المختصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات وعروض الأزياء، أنها تستعد لإطلاق باكورة أعمالها معرض «لافلي» للأزياء والتجميل والديكور.

وأشارت إلى أنه من المقرر افتتاح المعرض، الذي يشكل بداية لمعارض عدة، تعتزم الشركة إقامتها على مدار السنة، في الخامس من شهر أكتوبر المقبل. ويتضمن المعرض مجموعة من العارضين، من دولة الإمارات والوطن العربي، ويحتضنه مركز المعارض والمؤتمرات الخاص بالشركة، والذي يحتوي على 45 منصة عرض.

وخصصت الشركة، إضافة للهدايا اليومية للزائرين، طائرة خاصة لشخصين من نوع رالي كهدية للزوار، وسيتم السحب عليها في نهاية ديسمبر المقبل،من خلال بطاقات سحب مجانية، تمنح مقابل كل عملية شراء من العارضين حتى نهاية السنة.