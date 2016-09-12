24 مبدعة يقدمن ابتكاراتهن في المعرض التسويقي

انطلقت، أخيراً، فعاليات المعرض التسويقي لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات في العين، في بوادي مول، بمدينة العين.

ويضم المعرض، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي (أم الإمارات)، 12 جناحاً لـ24 مبدعة، يقدمن أنشطة مبتكرة ومميزة.

وافتتحت المعرض نائبة رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، رفيعة هلال بن دري، وتجولت بين الأجنحة، وتبادلت الحديث مع المشاركات، وشجعتهن على الاستمرار، وزيادة الإبداع في المشروعات، التي تهم الأسرة الإماراتية، مثل التمور والعطور والعود والبخور ومستحضرات التجميل، وخياطة الملابس النسائية والشيل والعبايات، وغيرها من المشروعات التي لا تحتاج إلى رأسمال كبير. وأوضحت بن دري أنه تم تنظيم حملة التوعية الثانية، تحت شعار المعرفة والابتكار في استدامة الأعمال في إمارة أبوظبي، والخطة الخمسية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2015 - 2019، مشيرة إلى أن أنشطة وفعاليات الحملة تغطي المنطقتين الشرقية والغربية، بهدف مساعدة رائدات وسيدات الأعمال والمبدعات، في هذه المناطق، على تسويق منتجاتهن، واكتساب المهارات، وتوفير سبل النجاح. حضر افتتاح المعرض، الذي يستمر حتى 17 الجاري، مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي شفيقة العامري، وعدد من سيدات الأعمال وكبار الشخصيات والمسؤولين وزوار المعرض، وحشد من أهالي مدينة العين.