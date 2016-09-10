حل لمشكلات الأنف والمسافة بين العينين

قالت جمعية «الرؤية الجيدة» إن جسر النظارة المناسب، يعد حلاً سحرياً لمشكلات الأنف والمسافة بين العينين، موضحة أنه يمكن الحد من طول الأنف بصرياً، من خلال اختيار نظارة ذات جسر منخفض.

وأضافت الجمعية الألمانية أن العكس صحيح؛ حيث يمكن إطالة الأنف القصير، من خلال اختيار نظارة ذات جسر مرتفع أو ذات جسر مقوس. كما يمكن صرف الأنظار عن ميل ظهر الأنف وعدم استوائه، من خلال اختيار نظارة ذات جسر عريض، في حين أن الجسر النحيف يسلط الأضواء على هذه العيوب. من ناحية أخرى، يمكن زيادة المسافة بين الحاجبين المتقاربين بصرياً، من خلال جسر النظارة الطويل، بينما يمكن تقليل المسافة بين الحاجبين المتباعدين بصرياً، من خلال جسر الأنف القصير.