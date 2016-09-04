6 حقائق نجهلها عن خبز الحبوب الكاملة

يعد الخبز بمختلف أنواعه من المكونات الرئيسية لأي مائدة، إلا أن الجدل مستمر حول فوائده وأضراره، حيث إن معظم خبراء التغذية ينصحون بالتقليل من الخبز لأن أضراره تفوق فوائده.

والحقيقة هي أن الخبز كالعديد من الأطعمة الأخرى، له فوائد وأضرار، بحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، ويعتبر الخبز الأبيض أكثر الأنواع ضرراً للجسم، فيما يعد خبز الحبوب الكاملة من أفضل أنواع الخبز، وأكثرها فائدة.

فيما يلي 6 فوائد لخبز الحبوب الكاملة بحسب ما ورد في موقع العربية:

1- يقي من الأزمات القلبية: فخبز الحبوب الكاملة يساعد في إزالة تراكمات الكوليستيرول في الشرايين، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2- يعالج الاكتئاب: من الفوائد الصحية لخبز الحبوب الكاملة أنه يعالج الاكتئاب، وذلك لأنه يحفز إفراز السيروتونين في المخ، مما يقلل من الأعراض المصاحبة للاكتئاب.

3- يقلل من الشعور بالجوع: خبز الحبوب الكاملة يعطي الشعور بالامتلاء والشبع لمدة طويلة، لذا فهو يساعد في الأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن.

4- يزيد من طاقة الجسم: الخبز غني بالنشويات التي تمد الجسم بالطاقة التي تمكنه من أداء وظائفه اليومية.

5- يحسن عملية الهضم: خبز الحبوب الكاملة غني بالألياف التي تعزز من عملية الهضم وتحافظ على صحة القولون وتنقّيه من الشوائب والسموم، كما أنه يقي من "الإمساك".

6- يعزز من صحة الجلد والشعر: خبز الحبوب الكاملة يعزز من صحة وملمس الجلد والشعر، وذلك لأنه غني بالبروتينات وفيتامين "B".