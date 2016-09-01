10 أسباب ستدفعك لشرب ماء الليمون يومياً

تتعدد فوائد ثمرة الليمون فهي تقاوم الالتهاب وتساعد على الهضم وتخفيف الوزن بالإضافة لغناها بفيتامين سي، وتكمن فوائد شرب ماء الليمون بحسب ما ورد في موقع "العربية" بما يلي:

1 - يعزز ويحسن الهضم: تناول ماء الليمون من أفضل وأسهل الوسائل لتحسين الجهاز الهضمي، حيث تساعد الأحماض فيه المعدة على هضم البروتين وتعزز من إنتاج الصفراء في الكبد، والذي بدوره يحسن من هضم الدهون ويمنع تشكل اضطرابات في الجهاز الهضمي بما في ذلك الإمساك.

2 - يقوي الجهاز المناعي: عصير الليمون مضاد للجراثيم ومضاد للالتهابات، وذلك بسبب غناه بفيتامين (C) المضاد للأكسدة، حيث يقوم بتعزيز وتقوية الجهاز المناعي ويقضي على الباكتيريا المتواجدة في الماء الملوث أثناء خلطه معه.

3 - تنظيف الكلى: يحتوي الليمون على أكبر كمية من السيترات بالمقارنة مع باقي الفواكه، والتي تقوم بإذابة الحصى في الكلى وتمنع في نفس الوقت من تشكل الحصوات.

4 - حماية المفاصل: تقوم السيترات بتفكيك حصى الكلى التي تحوي على الكالسيوم وعلى الحصى التي تتكون من بلورات حمض اليوريك التي يمكن العثور عليها أيضا في المفاصل التي تؤدي إلى الإصابة بالنقرس.

5 - الهدرجة: يقوم عصير الليمون بهدرجة جسم الإنسان، ويعني إمداده بالسوائل المهمة له وفي نفس الوقت بعناصر أخرى مهمة جداً.

6 - يقضي على السموم: يعمل ماء الليمون كمدر للبول، وبالتالي يسرع من إفراز المياه الزائدة والملوثات والسموم من الجسم عن طريق البول، لذلك ينصح شربه أيضاً كل يوم.

7 - يكافح الشيخوخة: يمكن استخدام خليط عصير الليمون مع الماء في العناية بالبشرة، لأنه يحارب البكتيريا ويشد الأنسجة الضامة، ويحمي الخلايا ضد الجذور الحرة، وبالتالي بمثابة منشط لمكافحة الشيخوخة.

8 - يشفي الأغشية المخاطية: يمكن لعصير الليمون علاج قرحة المعدة، وبالتالي تجديد الغشاء المخاطي في المعدة.

9 - يخفض الوزن: وبناء على تأثيره كمدر للبول فهو يعزز الجهاز الهضمي ويساعد في إزالة السموم كما يساعد بطريقة غير مباشرة في تخفيف الوزن، للاستفادة من الليمونة بشكل أكبر في تخفيف الوزن ينصح بتناول قشرة الليمون بعد غسلها لغناها بالبوليفينول، هذه البوليفينولات تنشط الجينات التي بدورها تعزز حرق الدهون، لذلك يعمل التخسيس بشكل أفضل إذا تم دمج هذه الفاكهة كغذاء يومي.

10 - نظام غذائي هام: فهو غني نسبيا بالبوتاسيوم، والمغنيسيوم، ويحتوي على كميات منخفضة من الأحماض الأمينية التي تنتج الأحماض