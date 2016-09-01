قائمة بأطعمة تتسبب بالإدمان عليها

أجرت جامعة ميتشغان الأميركية دراسة على الأطعمة التي يصبح تناولها شكلا من أشكال الادمان المشابه لإدمان المخدرات والتي ترتبط مباشرة بمراكز المكافأة في الدماغ.

ويوصف هذا الإدمان بأنه حالة "فقدان السيطرة على الاستهلاك، وعدم القدرة على خفض الرغبة في القيام بذلك"، وتمكنت هذه الدراسة الأميركية من تحديد الأطعمة المسببة للإدمان بالاعتماد على عدة تجارب شارك فيها 504 أشخاص بحسب ما ذكر موقع "rt".

فقد طلب الباحثون من المشاركين في الدراسة الإجابة عن أسئلة بشأن المشاكل التي يواجهونها مع أنواع محددة من الطعام، كتناول كميات أكثر منها، أو عدم القدرة على التوقف عن تناولها، كما طلب منهم تقييم تلك الأطعمة وفق مقياس محدد ما بين 1 و7 علامات.

وتضمنت الدراسة 35 نوعا من الأطعمة التي تحوي مستويات عالية من الدهون والسكريات، والتي ترتبط أكثر من غيرها بسلوكيات إدمان تناولها.

وتصدرت البيتزا قائمة الأطعمة المسببة للإدمان ثم أتت الشوكولاتة في المركز الثاني تلتها رقائق البطاطا ثم الكوكيز فالمثلجات والبطاطا المقلية يليها البرغر والمشروبات غير الكحولية فالحلوى وأخيرا الجبنة.

وأشارت الدراسة إلى أن الأطعمة العشرة الأولى بالقائمة تتضمن جميعها نسبا عالية من الدهون والكربوهيدرات.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تصنف الأطعمة وفقا لدرجة الإدمان التي يمكن أن تسببه، وقال القائمون على الدراسة إن تحديد هذه الأطعمة مهم لأنه يمكن أن يكون أولى خطوات التخلص من السمنة والأمراض الناتجة عنها، وفي الوقت نفسه رصد العلماء المواد الغذائية الأقل من حيث الإدمان عليها وهي الأرز البني والتفاح والبقوليات والجزر والخيار.