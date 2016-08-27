دراسة تربط بين الدخل القليل والسمنة

أجرى فريق من الباحثين الأميركيين دراسة على نطاق واسع وتوصل إلى نتيجة أن الحالة الصحية للإنسان تتأثر كثيرا بالدخل المادي المنخفض.

ودرس العلماء الحالة الصحية لـ22823 يافعا (18 عاما) من أصول مختلفة من ولاية كاليفورنيا بشكل دقيق على مدى 4 سنوات.

واتضح للعلماء من جراء بحثهم أن 23% من المراهقين الذين لم يعانوا من البدانة في بداية البحث وقد بدأوا يعانون منها في نهاية البحث تغير دخلهم باتجاه الأسوأ.

في النتيجة زاد وزن المراهقين من أصول إفريقية أسرع من غيرهم وكانت الفتيات من الدخل المحدود وبتعليم سيئ في عداد هذه النسبة بشكل أكثر وذلك بحسب ما ورد في موقع "rt".

ويمكن أن تتراكم الأنسجة الدهنية في أماكن مخصصة لذلك في جسم الإنسان فيزيولوجيا وكذلك في مناطق الثديين والأرداف والبطن.

وفي الوقت الراهن ينظر الطب إلى البدانة بصفتها مرضا مزمنا متسببا بوقوع خلل في الاستقلاب وينشأ دون علاقة بعمر الإنسان ويظهر على شكل ازدياد الوزن على حساب ادخار أنسجة دهنية ويرافق زيادة نسبة الإصابة بالأمراض ونسبة الوفيات بين السكان وتزداد نسبة المصابين بالسمنة في المجتمع المتحضر بشدة على الرغم من عدم وجود عوامل وراثية.