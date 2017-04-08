فتاة سعودية ترسم بقدميها في "مسك آرت"

استوقفت إبداعات الفنانة التشكيلية السعودية هيلة المحيسن من ذوي الاحتياجات الخاصة زوّار مهرجان "مسك آرت" الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية في درة الرياض، حيث رسمت أمامهم لوحة تشكيلية بأقدامها، والتي تعد واحدة من أصل 11 لوحة قدمتها على مدى أربعة أيام مضت، مزجت فيها ما بين الطبيعة الصامتة والرسم الخيالي، وذلك كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

يشار إلى أن الفناة السعودية هيلة المحيسن قدمت من الدمام للمشاركة في المهرجان تلبية لرغبتها الفنية في الرسم، وقد ولدت من دون ذراعين، وشقت طريقها في هذا المجال منذ تسعة أعوام، متطلعة إلى آفاق أرحب تتمثل في استخدام تقنيات حديثة في الرسم، وفتح مرسم فني يهتم بذوي الاحتايجات الخاصة، وعرض منتجاته داخل المملكة وخارجها.