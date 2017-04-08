إيفانكا ترامب خيَّبت آمال سكارليت جوهانسون

أعربت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون، عن «خيبة أملها» بشأن إيفانكا، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت جوهانسون (32 عاماً)، أمس، خلال مؤتمر نساء في قمة العالم بمدينة نيويورك الأميركية، إن إيفانكا «أمامها فرصة لكي تحدث تأثيراً كبيراً، من خلال التعبير عن آرائها بقوة، لكنها لا تفعل ذلك». وأضافت أنها التقت ابنة الرئيس الأميركي مرات عدة في الماضي، ووجدتها «متحدثة جيدة»، و«ذكية». وقدمت جوهانسون أخيراً فاصلاً كوميدياً خلال البرنامج التلفزيوني «ساترداي نايت لايف»، حيث جسدت شخصية إيفانكا في إعلان تمثيلي عن أحد العطور، يحمل اسم «كومبليست»، وينتهي الإعلان بشعار: «عطر المرأة يمكنه وقف كل ذلك.. لكنه لن يفعل».