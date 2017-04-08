«المرموم التراثية».. تجربة التسوّق في الهواء الطلق

تواصل قرية المرموم التراثية، الوجهة العائلية وإحدى الفعاليات الرئيسة لمهرجان المرموم التراثي، الذي يحتفي بالتراث الأصيل ورياضة سباق الهجن العريقة، احتفالاتها لهذا العام من خلال برنامج حافل بالفعاليات التراثية المحلية والإقليمية، وعروض فنية وفولكلورية من كل أنحاء العالم، وذلك بالشراكة مع هيئة دبي للثقافة والفنون، لتسهم هذه العروض بنشر الفرحة والبهجة بين زوار القرية من مختلف الجنسيات.

كما يستطيع الزوار الاستمتاع بتجربة التسوّق في الهواء الطلق، وذلك من خلال العديد من المحال التجارية والأكشاك التي تقدم تشكيلة متنوعة وغنية من المنتجات التراثية والحرف اليدوية، والأطعمة والمشروبات المستوحاة من التراث وأيام الزمن الجميل، ما يجعل القرية وجهة متميزة للراغبين في التعرف الى التاريخ الاجتماعي لدولة الإمارات، خصوصاً من الأجيال الجديدة من أطفال الإمارات، بالإضافة إلى العديد من العائلات المقيمة في الدولة، خصوصاً الجاليات الغربية التي تهتم كثيراً بالفعاليات التراثية والثقافية الإماراتية.

وتتنوع الفعاليات التي تحتضنها قرية المرموم التراثية، والتي تستمر في استقبال الزوار حتى 18 الجاري، لتشمل عروضاً فنية واستعراضات فولكلورية على مسرح القرية، تقدمها فرق محلية وعالمية، ومحاكاة لأعراس محلية وآسيوية، وعروضاً فنية من قارة إفريقيا، بالإضافة إلى الفعاليات اليومية الثابتة، مثل متحف الإبل، ومدينة الملاهي، وركن ركوب الجمال، ومعرض منحوتات على الرمل، ومعرض زهبة العروس، وفعالية حياة البادية الأصيلة، وركن القرية الإماراتية المصغرة، وفعالية مخصصة للأطفال من خلال ركن التلوين والمشغولات اليدوية للأطفال. كما أعلنت القرية أنها ستستضيف مهرجان الطائرات الورقية يومي 14 و15 أبريل، والذي يعد فعالية عائلية متميزة ينتظرها الصغار والكبار كل عام، حيث ستمتلئ سماء قرية المرموم التراثية بالعشرات من الطائرات الورقية الملونة .