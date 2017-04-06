ما هي ظاهرة التقابل لكوكب المشتري.. ومتى ستحدث؟

أشار مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك أنه بعد غروب شمس 7 أبريل 2017 سيكون كوكب المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية، في موضع التقابل مع الشمس، أي سيترافق مع غروبها و سيبقى في سماء الليل إلى أن يغرب صباحا مع طلوعها، و ذلك لوقوع الأرض بين الشمس و كوكب المشتري خلال تلك الليلة، و فلكيا السبت 8 أبريل 2017 (الساعة 1 بعد منتصف الليل ) موعد ظاهرة التقابل لكوكب المشتري مع الشمس بالنسبة إلى الأرض و سيكون في الموضع الأكثر قربا من الارض خلال العام (666 مليون كم) .

ولهذا سيشاهد أكثر تألقا و إضاءة ، و بالتالي ستكون افضل ليلة لرصده خلال العام .

وتتكرر وضعية التقابل مع الشمس لكوكب المشتري كل قرابة 13 شهرا ستكون في السنة المقبلة في 10 مايو 2018.

سيشاهد كنجمة متألقة في جهة الشرق بعد غروب الشمس مباشرة، سيكون من القدر الظاهري -2.5 ، و سيكون ألمع جرم سماوي يظهر بعد القمر يظهر بعد غروب شمس يوم 7 أبريل .