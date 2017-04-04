علاج الأمراض العقلية عبر الإنترنت

قال باحثون في الطب النفسي إنه لا يمكن تلبية الحاجة المتزايدة للعلاج النفسي إلا عبر الإنترنت.

ورأى أستاذ الطب النفسي في جامعة كولومبيا البريطانية الطبيب الكندي مايكل كروش، أن الشبكة العنكبوتية هي الساحة الوحيدة التي يمكن أن تسع الطاقات المتزايدة المطلوبة للوفاء بحاجة المرضى النفسيين للعلاج.

ويناقش الملتقى الأوروبي للطب النفسي في مدينة فلورنسا الإيطالية بدءا من اليوم، كيفية استغلال إمكانيات الإنترنت للتعرف المبكر على الاضطرابات النفسية ومعالجتها.

وقال كروش في بيان عن المؤتمر إن نظام الصحي النفسي لا يصل على مستوى العالم سوى لعشرة بالمئة فقط من المرضى الذين يحتاجون هذه المساعدة.

وأوضح كروش أن المرضى النفسيين في بلد متقدم مثل كندا على سبيل المثال يضطرون للانتظار فترة تتراوح بين 6 و 12 شهرا للحصول على موعد للكشف الطبي لدى الأحد الاستشاريين وإن مرضى آخرين يعيشون في مناطق ريفية لا يجدون هذا العلاج النفسي أصلا.