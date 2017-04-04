إنقاذ طفل سقط في بئر بعمق 15 مترا في الصين

انتشل رجال الإنقاذ طفلا صغيرا سقط في بئر بعمق 15 مترا بقرية شرقي الصين، اليوم، بعد أن ظل عالقا لمدة 10 ساعات تقريبا، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

وتم انتشال الطفل البالغ من العمر عامين ونصف العام من البئر في الساعة 0306 صباحا "1906 مساء أمس بتوقيت غرينتش.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينغوا" أن الطفل كان في وعيه ونقل إلى المستشفى.

وذكرت الحكومة المحلية بمدينة تسيبو في مقاطعة شاندونغ أن الطفل سقط في بئر مكشوفة يبلغ قطرها نحو 30 سنتيمترا حوالي الساعة 0530 مساء أمس.

ولأن البئر كانت ضيقة جدا، لم يتمكن رجال الإنقاذ من النزول إليها لإنقاذ الطفل، واستخدموا العشرات من الجرافات والحفارات لحفر حفرة كبيرة بالقرب من البئر.

وتمكن رجال الإنقاذ من تقليل عمق البئر إلى حوالي ستة أو سبعة أمتار وسحب الطفل للخارج باستخدام كاميرا تحت الماء وآلية رفع عمودية.

وفي نوفمبر الماضي، توفي صبي يبلغ من العمر 6 سنوات في مقاطعة خبى في ظروف مماثلة بعد سقوطه في بئر جافة بعمق 80 مترا يبلغ قطرها 30 سنتيمترا.