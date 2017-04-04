انتشال جثث سيدة وطفليها من مياه الفيضانات في استراليا

انتشلت السلطات الاسترالية اليوم، جثث سيدة وطفليها من مياه الفيضانات الناجمة عن الإعصار الذي ضرب أخيراً ولاية نيو ساوث ويلز.

وكانت مياه الفيضانات قد جرفت سيارة الاسرة إلى نهر تويد في بلدة تومبولغوم أمس، ما أدى لغرق السيدة "43 عاما" وابنها "7 أعوام" وابنتها "11 عاما".

وتمكنت طفلة ثانية"8 أعوام" من النجاة، حيث أصيبت بإصابات طفيفة.

وتمكن أربعة غواصين من سيدني من انتشال الجثث بعد ظهر اليوم.

وبذلك أرتفع عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم في حوادث ذات صلة بالفيضانات التي أعقبت إعصار ديبي، الذي ضرب ولاية كوينز لاند الأسبوع الماضي إلى ستة قتلى.

وتجرى الآن عملية تنظيف ضخمة في ولايتي نيو ساوث ويلز بشمال البلاد وكوينز لاند في الجنوب، حيث أوقع الاعصار والأمطار والفيضانات أضرارا كبيرا في العديد من البلدات الساحلية.