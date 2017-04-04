تعرف إلى الأطفال الأكثر والأقل بكاء بحسب البلدان

قال باحثون إن الرضع في بريطانيا وكندا وإيطاليا وهولندا أكثر بكاء منهم في أي دولة أخرى في حين أن الرضع في الدنمرك وألمانيا واليابان هم الأقل بكاء.

وفي إطار دراسة لبكاء الرضع في أنحاء العالم خلال الشهور الثلاثة ‬الأولى من عمرهم وضع علماء النفس من بريطانيا أول خرائط عالمية لمعدلات البكاء عند الرضع خلال هذه الفترة.

وأوضحت الدراسة أن أعلى معدلات المغص كانت في الرضع في بريطانيا وكندا وإيطاليا بينما جاءت أقل معدلات الإصابة بالمغص في الدنمرك وألمانيا، ويشخص الأطباء المغص كسبب للبكاء عندما يبكي الطفل أكثر من ثلاث ساعات يوميا على الأقل لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام في الأسبوع.

وتوصلت الدراسة إلى أن بكاء الرضع يحدث في المتوسط لنحو ساعتين في اليوم في الأسبوعين الأولين من العمر، وأضافت أنهم يبكون أكثر بقليل في الأسابيع القليلة التالية إلى أن تصل معدلات البكاء إلى الذروة وتكون نحو ساعتين و15 دقيقة في اليوم عند بلوغهم ستة أسابيع، وأوضحت الدراسة أن معدلات البكاء تنخفض بعد ذلك لتصل لساعة وعشر دقائق في المتوسط عند بلوغ الرضع 12 أسبوعا.

ولكن هناك خلافات واسعة إذ أن بعض الرضع يبكون لنحو 30 دقيقة في اليوم في حين يبكي آخرون لأكثر من خمس ساعات.