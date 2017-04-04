ممثل يرتكب حادثاً بطائرته الخاصة وينجو من العقوبة

قال محامي الممثل الأميركي هاريسون فورد إن نجم سلسلة أفلام (ستار وورز) أو حرب النجوم الشهير سيسمح له بمواصلة قيادة الطائرات بعدما أغلق مسؤولون اتحاديون تحقيقا في آخر حوادث الطيران التي يتورط فيها النجم البالغ من العمر 74 عاما.

وخضع فورد للتحقيق بعدما حلق بطريق الخطأ بطائرته الخاصة ذات المحرك الواحد فوق طائرة ركاب تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز وهبط بها فوق ممر بدلا من مدرج للطائرات يوم 13 فبراير بمطار جون واين في سانتا آنا.

وقال ستيفن هوفر محامي فورد في بيان إن إدارة الطيران الاتحادية خلصت في تحقيقها إلى أنه "لا داع لإجراء إداري أو تنفيذي". وأضاف "سيحتفظ السيد فورد بشهادة الطيار الخاصة به دون قيود."

وأوضح هوفر أن الإدارة أشارت إلى أن فورد "له تاريخ طويل من الالتزام" بضوابطها وأثنت على "أسلوبه المتعاون أثناء التحقيق".

لكن فورد الذي لم تفرض عليه عقوبة وافق على تلقي "توعية من طيار" قبل أن تغلق الإدارة التحقيق، وهذه هي ثاني حادثة طيران لفورد منذ حصوله على رخصة طيار قبل أكثر من عشرين عاما.

وفي عام 2015 سقط فورد بطائرة في ملعب للجولف بمنطقة لوس أنجليس مما أدى لتعرضه لإصابات خطيرة.

وأشار محامي فورد إلى أن النجم السينمائي حلق طوال حياته لمدة تجاوزت 5000 ساعة دون مشاكل تعرضه لعقوبات من إدارة الطيران الاتحادية