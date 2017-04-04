مشاهير التلفزيون يلتقون «أطفال القرائي»

يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، وتقام فعالياته خلال الفترة بين 19 و29 الجاري في مركز إكسبو الشارقة، مجموعة من الفنانين العرب الذين تركوا بصمة واضحة في تقديم الأعمال التلفزيونية والإذاعية المميزة للأطفال، وامتدت شهرتهم خارج بلدانهم الأصلية لتصل الى مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتحل الفنانة المصرية حنان ترك، ضيفة على الدورة التاسعة من المهرجان، إضافة إلى كل من: الكاتبة عواطف البدر من دولة الكويت، والفنان والإعلامي غازي حسين من قطر، والفنان والإعلامي والكاتب في أدب الأطفال أحمد أمين من مصر.

وتميزت الفنانة حنان ترك بتقديم العديد من الأعمال الفنية التي تناقش قضايا الطفل، مثل ظاهرة تشرد الأطفال من خلال مسلسل «أولاد الشوارع» وفيلم «تيتو».