«عطلة نهاية الأسبوع في الواحة» تعود إلى العين

تعود فعالية «عطلة نهاية الأسبوع في الواحة» التي تنظمها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إلى مدينة العين في نسختها الأخيرة لعام 2017، لتقديم مجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة العائلية في واحة العين.

وفي هذا السياق، تقام فعاليات «عطلة نهاية الأسبوع في الواحة» على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين، وتقدم ورش عمل متنوعة للأطفال من جميع الأعمار، وتشمل الرسم والأعمال اليدوية، وستحتضن البلازا الغربية وحديقة «ويست جيت كار» العديد من أكشاك السوق التقليدية بين الساعة 4 بعد الظهر ولغاية 10 مساءً، حيث سيتمكن الزوار من الاطلاع على منتجات متنوعة تشمل أعمالاً يدوية إماراتية مستوحاة من الواحة. وتقدم فعالية «عطلة نهاية الأسبوع في الواحة» لجميع أفراد العائلة فعاليات تبث روح الحنين في نفوس الزوار، وتتضمن عروض أفلام من ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وعروض أداء فنية.